ÖFB-Team startet im September in Nations League

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft startet im September mit den ersten Länderspielen nach der Coronavirus-Pause in die Nations League! Wie die UEFA am Mittwoch nach der Sitzung ihres Exekutivkomitees mitteilte, soll der Wettbewerb wie geplant mit den ersten beiden Spieltagen vom 3. bis 5. und 6. bis 8. September beginnen. Die genauen Spielansetzungen sollen in Kürze bekannt gegeben werden.