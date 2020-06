Einbruch in Tankstelle: Auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 1 Uhr morgens, brachen zwei Einheimische, eine Frau (31) und ein Mann (33), in eine Innsbrucker Tankstelle ein. Bei der Polizei ging jedoch ein Alarm ein, die beiden wurden von mehreren Polizeistreifen überrascht und stellten sich. Der Mann gab zu, im Mai bereits zweimal in dieselbe Tankstelle eingebrochen zu sein.