Spielberg damals: Erster Streich des „Professors“

Das Formel-1-Team von Renault spult augenblicklich auf dem Red Bull Ring mit alten Autos Testfahrten für den Saisonstart am 5. Juli ab, was Red Bulls-Motorsportberater Dr. Helmut Marko (unten im Bild) aus Konkurrenzgründen gar nicht schmeckt. Der Renault-Besuch weckt aber auch Erinnerungen an den ersten Österreich-Triumph des Spielberger Rekordsiegers Alain Prost.