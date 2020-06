Bahnhof Neumarkt wird zu Feld-Labor

Die Verknüpfungen sollen sich in allen Breichen der Haltestelle abspielen, der Bahnhof wird zu einem Labor, in dem unter echten Bedingungen neue Innovationen getestet werden können. Beispielsweise wird die Auslastung des Park&Ride-Parkplatzes künftig online einsehbar sein. Das gleiche gilt für die Radboxen auf dem Gelände. Weiters soll es Abholboxen für Pakete geben. Das Packerl kann so bequem am Weg nach Hause mitgenommen werden.