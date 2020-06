Eigene „Kräuterkuchl“ für Workshops öffnet bald

Mehr Platz wurde für die Kräuterverarbeitung im Kärntner Kräuterdorf geschaffen – und einem leerstehenden Raum wurde dadurch auch wieder Leben eingehaucht. Das sogenannte „Kräutergewölb“ wird am 4. und 5. Juli eröffnet. In der Schauküche will man für Interessierte auch Workshops und Kurse abhalten.