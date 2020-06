Mann richtete Spielzeugpistole auf Lokalgäste

Ein alkoholisierter 30-Jähriger hat am Sonntagabend in Umhausen in Tirol mehreren Lokalgästen mit dem Umbringen gedroht. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, richtete er dabei laut Polizei eine Spielzeugpistole auf seine Kontrahenten. Der Einheimische konnte kurz darauf von den Beamten zu Hause angetroffen werden. Der Führerschein und die falsche Waffe sind nun weg.