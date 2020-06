Frontex warnt vor Eskalation an türkischer Grenze

Bei „Krisensituationen“ könnte die Agentur bis zu 1500 Grenzbeamte schicken. Derzeit seien 600 Frontex-Kräfte in Griechenland im Einsatz: an der Landgrenze zur Türkei entlang des Flusses Evros, in der Ägäis und auf den Inseln. „In den vergangenen Monaten haben türkische Grenzpolizisten am Evros mindestens fünfmal Richtung Griechenland geschossen - verletzt wurde dabei aber niemand“, so der Frontex-Chef.