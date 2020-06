Trump kämpft mit Spott und wilden Spekulationen

US-Präsident Trump hat es derzeit nicht leicht, er schlittert von einer Krise in die nächste: Die USA versinken seit Wochen im Chaos, hochrangige Militärs proben den Widerstand, die Corona-Krise ist längst nicht eingedämmt. Nun sieht sich der 74-Jährige auch noch mit Spott und Spekulationen konfrontiert. Anlass: Sein äußerst zögerliches Hinabschreiten einer Bühnenrampe. Sofort folgte in sozialen Medien ein Aufschrei: „Trump geht‘s nicht gut!“ Dieser dementiert - recht bissig und natürlich per Twitter.