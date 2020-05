Bereits mehr als 90.000 Corona-Tote in den USA

In den USA sind nach Angaben von Wissenschaftlern der Johns-Hopkins-Universität seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 90.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen in den USA lag demnach am Montagabend (Ortszeit) bei mehr als 1,5 Millionen, weltweit sind mehr als 4,7 Millionen Fälle bekannt.