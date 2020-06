Hochwasserschutz-Streit: Hoffen auf die Ministerin

Um die Stadt Hallein vor Überschwemmungen zu schützen, soll am Dürrnberg ein großes Retentionsbauwerk entstehen. Naturschützer und Anrainer bekämpfen die Pläne, scheiterten damit aber vor Gericht. Nun verfassten sie einen Brief an Ministerin Köstinger - mit der Bitte, das Bauvorhaben per Weisung zu stoppen.