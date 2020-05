Zwist um Hochwasserschutz in Hallein

Zumindest in einem Punkt sind sich alle Beteiligten einig: Die Wildbäche auf dem Dürrnberg müssen dringend verbaut werden – nur so ist die Stadt Hallein künftig vor Überflutungen geschützt. Mehrere Rückhaltebecken sollen die Zuflüsse in den Kotbach so weit drosseln, dass dieser die Halleiner Altstadt nicht unter Wasser setzen kann.