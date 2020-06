Arbeitslosenhilfe für Opposition „blanker Hohn“

FPÖ rechnet vor: Hilfe entspricht nur 150 Euro pro Monat

Die Freiheitlichen betonten, dass die Einmalzahlung rückwirkend nur 150 Euro pro Monat ausmache, so Belakowitsch in einer Aussendung: „Damit können die meisten Arbeitslosen nicht einmal ihr Konto abdecken.“ Das „misslungene Krisenmanagement“ der Regierung habe eine „Rekordzahl an Arbeitslosen“ produziert, daher sei es an Türkis-Grün, „nun echte Lösungen für die Arbeitslosen zu präsentieren und keine Almosenpolitik zu betreiben“.