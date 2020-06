Arbeitslosengeld: Regierung zahlt einmal 450 Euro

Es kam beinahe schon einer kleinen Revolution gleich, als Arbeitsministerin Christine Aschbacher vor Kurzem in der „Krone“ verkündete, dass es bei der Debatte ums Arbeitslosengeld keine Tabus geben dürfe. Mehrere Modelle wurden überlegt, nun steht fest: Es wird eine Einmalzahlung in der Höhe von 450 Euro. Je 150 Euro für die drei Monate des Corona-Höhepunkts. Dies bringe mehr als eine befristete Erhöhung, heißt es. Ein weiterer Grund dürfte sein: Wird ein Plus wieder gekürzt, ist ein Aufschrei sehr wahrscheinlich.