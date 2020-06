Gereizte Mutterkühe gingen auf Urlauber los

44 Rinder in Mutterkuhhaltung wollte am Freitag, gegen 12.30 Uhr, eine deutsche Familie in Tannheim passieren. Die Urlauber betraten das umzäunte Weidegebiet, welches auch mit Warnschildern ausgestattet ist, um den Vilsalpsee zu umwandern. Plötzlich attackierte eine zehnjährige Kuh die Mutter (37), stieß diese zu Boden und verletzte sie erheblich. Letztendlich konnte der Ehemann das Tier vertreiben. Die Frau wurde mit dem Hubschrauber in das Klinikum Immenstadt geflogen.