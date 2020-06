Norah Jones: Eklektisch, düster, hoffnungsfroh

Verdammt zur ewigen Jugend. Kein einfaches Los, mit dem Norah Jones umgehen muss. 18 Jahre sind vergangen, seit sie mit „Come Away With Me“ über Nacht zum Weltstar aufstieg. Country, Jazz, Blues, Pop, Folk, ja, sogar etwas Soul befand sich auf dem Album und machte althergebrachte, hemdsärmelige Musik mit Fertigkeit und Qualität auch für ein jüngeres Publikum zugänglich. Mittlerweile steht mit „Pick Me Up Off The Floor“ ihr achtes Studioalbum in den Läden. Jones zählt mittlerweile 41 Lenze, die Jahre sind optisch als auch musikalisch spurlos an ihr vorübergegangen. Wo andere Granden aus dem Musikbusiness oder in Hollywood mit allerlei Hexerei auf Biegen und Brechen versuchen ewige Jugend zu erzwingen, fällt diese Jones einfach so zu, ohne dass sie sich dafür sonderlich bemühen muss. Auch die früher so verhassten sozialen Medien weiß sie seit der Corona-Pandemie geschickt zu nutzen. Mindestens einmal pro Woche setzt sie sich hin und spielt ihren Fans Songs vor, manchmal dürfen das auch unerwartete Cover von John Prine oder Guns N‘ Roses sein.