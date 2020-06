Coronavirus: Demo-Teilnehmerin in Linz positiv

83 Linzer in Quarantäne

Derzeit sind in Linz 11 Personen akut an Covid-19 erkrankt, in den vergangenen beiden Tagen wurden keine zusätzlichen Neuinfektionen verzeichnet. 83 Linzer befinden sich in Quarantäne, um eine mögliche Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Die Zahl der aktiv am Coronavirus in Gesamt-Österreich Erkrankten befindet sich mit Stand Freitagvormittag auf dem Niveau vom 13. März - also jenem Zeitpunkt, als sich das Coronavirus in Österreich auszubreiten und die Zahl der Infizierten stark zu steigen begann. Noch knapp über 400 Menschen sind derzeit bundesweit an Covid-19 erkrankt.