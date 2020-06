Zahl der Corona-Intensivpatienten einstellig

Wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober via Aussendung erklärte, sei die Corona-Lage in Österreich weiterhin positiv zu bewerten. „Es gibt auch heute mehr Neugenesene (36) als Neuerkrankte (30)“, so Anschober. Die meisten Neuinfektionen wurden erneut in der Bundeshauptstadt registriert - hier gab es im 24-Stunden-Vergleich 20 neue Fälle. Acht Neuerkrankungen gab es in Niederösterreich, je einen neuen Coronavirus-Fall in der Steiermark und in Oberösterreich.