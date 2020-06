Angehörige stahlen Leichen von Corona-Todesopfern

Nach den neuesten Vorschriften müssen die Leichen von Corona-Opfern in Plastik gehüllt und schnellstens beerdigt werden. Die Einhaltung muslimischer Bestattungsriten wie das Waschen der Verstorbenen ist damit nicht mehr möglich. Daraufhin stürmten in dieser Woche große Gruppen von trauernden Hinterbliebenen mehrere Krankenhäuser in Makassar auf der Insel Sulawesi, wie Polizeisprecher Ibrahim Tompo am Freitag berichtete. Einigen sei es gelungen, mit für eine Bestattung nach den neuen Regeln vorgesehenen Leichen zu türmen.