Erpresser legten größte Brauerei Australiens lahm

Just zu dem Zeitpunkt, an dem die Gastronomie in Australien wieder öffnen darf, haben Erpresser die größte Brauerei des Landes lahmgelegt. Der Konzern Lion, der Marken wie XXXX Gold, Tooheys, Hahn oder Little Creatures produziert, teilte am Freitag mit, zum Opfer eine Ransomware-Attacke geworden zu sein.