Filmreif! Thiem vom Raumschiff in den Privatjet

Nach dem Racing-Abenteuer auf dem Red Bull Ring kehrte der 26-Jährige gestern in seine Tenniswelt zurück. Novak Djokovic ließ den Lichtenwörther für die Exhibition am Wochenende in Belgrad mit dem Privatjet einfliegen. „Am Vormittag wurden wir in Schwechat abgeholt, alles top organisiert“, verrät Dominic, „anders hätten wir aufgrund von Corona wohl gar nicht nach Serbien reisen können.“