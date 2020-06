Venedig fast menschenleer: Gondeln tragen Trauer

Die einzigen Masken, die in der Lagunenstadt derzeit zu „bewundern“ sind, werden von den wenigen Touristen getragen - die edlen venezianischen schlummern in den großteils noch geschlossenen Geschäften. In den schmalen Gassen, wo üblicherweise chaotisches Treiben herrscht, ist es gespenstisch ruhig. Nur die Tauben sind hektisch - sie müssen sich um die raren spendierfreudigen Urlauber streiten.