Fit trotz Intervallfasten

„Ein längeres Zeitfenster des Nahrungsverzichts führt nicht unbedingt gleich zu Muskelabbau oder Leistungsbeeinträchtigung, sofern die tägliche Energie und Nährstoffzufuhr gewährleistet wird“, so die Expertin. Dauerhaftes Training im nüchternen Zustand soll sogar Insulinsensitivität, Aufnahme von Fett in den Muskel und die Verarbeitung der Energiereserve Fett im Körper verbessern.„Dies ist umlegbar auf Training am Morgen ohne Frühstück mit der 16/8-Methode sowie an Fastentagen bei der 5:2-Methode“, so Prof. Konrad.