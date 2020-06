„Verwildert“! Natur erobert Münchner Allianz Arena

Zwangspause, leere Stadien, enttäuschte Fans - das Coronavirus hat in den vergangenen Wochen und Monaten für viel Ärger und Frust auch in der Welt des Fußballs gesorgt! Doch völlig unbeachtet von der großen Öffentlichkeit scheint es auch den einen oder anderen „Gewinner“ durch die Sperre der Zuschauerränge in den Stadien zu geben: etwa die Natur, wie am Rande des gestrigen Cup-Fights zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt zu sehen war …