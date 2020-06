22-Jähriger: „Wie soll ich in die Arbeit kommen?’’

Ein 22-jähriger Pongauer musste sich in St. Johann einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterziehen. Er wurde am Dienstag und Mittwoch zum dritten Mal in Folge von Beamten beim Fahren ohne Führerschein erwischt. Ende Mai war er bereits unerlaubterweise mit seinem Pkw unterwegs gewesen, obwohl er auch zu diesem Zeitpunkt keinen Schein mehr hatte.