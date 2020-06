Das sind die neuen Gourmet-Hotspots der City

#3. Rinderwahn am Yppenplatz

Die köstlichen Burger-Kreationen der Gastronomen-Familie Huth gibt es nun in Form eines Pop-ups am Wiener Yppenplatz. Das ist damit der bereits dritte Hotspot des Rinderwahn für Burgerfans in Wien.

Wo: 16., Yppenplatz 4

Web: www.rinderwahn.at