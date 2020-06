Fünffachmord in Kitzbühel: Prozess am 12. August

Diese bestialische Tat hatte im Oktober das ganze Land erschüttert: Ein mittlerweile 26-Jähriger soll in Kitzbühel seine Ex-Freundin (19), deren Bruder (23) und Eltern (51 und 59) sowie ihren neuen Partner (24) förmlich hingerichtet haben. Der Prozess findet am 12. August in Innsbruck statt.