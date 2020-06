Neue Waffe: Das soll Ronaldo noch stärker machen

Der Wille, der Beste der Welt zu sein, trieb ihn auch in der Corona-Pause an. So lieferte Cristiano Ronaldo nach dem Heimtraining bei den Fitnesstests von Juventus Turin noch bessere Resultate ab als vor der Zwangsunterbrechung! Und der Routinier ist trotz seiner 35 Jahre offen für alles, was ihn noch besser, noch schneller machen könnte - wie neue Stollen an den Schuhen!