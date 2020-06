Weltweit Zehntausende bei Demos auf den Straßen

Trotz Corona-Pandemie haben am Samstag weltweit zahlreiche Menschen unter dem Motto #Blacklivesmatter gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. In Österreich fanden am Samstag Proteste in Graz, Innsbruck und Klagenfurt statt. Auch in vielen weiteren Ländern, darunter Australien, Großbritannien, Deutschland, Japan und Südkorea solidarisierten sich die Menschen mit der Bewegung.