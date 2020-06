Sechsfacher Mordversuch: „Liebster Mann“ angeklagt

Seine Tat: Am 19. September 2019 ist er in dem Zweifamilienhaus, „von hier aus“, schluchzt Daniela U. und zeigt auf den Balkon im ersten Stock, Amok gelaufen. Den Schilderungen der 54-Jährigen zufolge sei er, ein Sportschütze, „dort zuerst traurig auf einem Stuhl gesessen. Er kündigte mir seinen Selbstmord an, und hielt eine seiner Pistolen in den Händen.“