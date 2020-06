Umfrage: 62% von Arbeit des Kanzlers überzeugt

Bereits Ende Mai stellten zwei weitere Umfragen dem Handeln der türkis-grünen Bundesregierung in der Corona-Krise ein einigermaßen gutes Zeugnis aus. So bezeichneten damals 58 Prozent der Österreicher die Wirtschaftsmaßnahmen als wirkungsvoll. In einer weiteren Umfrage zeigten sich 46 Prozent mit dem Tempo des Hochfahrens zufrieden.