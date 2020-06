Rotlicht-Sünder werden mit neuen Kameras gejagt

Was haben St. Pölten, Mödling, Großweikersdorf, Tribuswinkel und Königstetten gemeinsam? Sie alle haben zumindest eine Kreuzung, auf der Rotlicht-Sünder automatisch gestraft werden. In der Fahrbahn eingelassene Induktionsschleifen dienen als Auslöser, bei Rot einfahrende Autos werden geblitzt. Da sich die sechs Standorte aber ein Kamera-System teilen – also immer nur eine in Betrieb ist – ist die Zahl der Anzeigen überschaubar. 590 Mal wurden im vergangenen Jahr Lenker gestraft. Bis vor kurzem war noch ein weiteres System an zwölf anderen Kreuzungen im Einsatz. Doch für die zuletzt sehr fehleranfälligen Geräte gibt es keine Ersatzteile mehr, sie wurden abgebaut.