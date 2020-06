Mexiko: Größte Monumentalanlage der Maya entdeckt

Insgesamt entdeckten die Forscher in der Region 21 größere und kleinere Zeremonialzentren, die fast alle ähnlich angelegt sind: ein in Nord-Süd-Richtung verlaufendes rechteckiges Plateau mit einer Serie von Erdhügeln. LIDAR (Light detection and ranging) verwendet Laser ähnlich wie ein Radarsystem. Das Vorteil des Systems: Die Laserstrahlen können durch kleinste Zwischenräume in der Vegetation dringen.