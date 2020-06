Graz macht in Sachen Radoffensive ernst

Stolze 100 Millionen Euro wollen die Stadt Graz und das Land Steiermark bis 2030 in den Ausbau der Radinfrastruktur bis 2030 investieren - so zumindest die pompöse Ankündigung im Herbst des Vorjahres. So richtig viel ist seitdem aber nicht passiert. Nun scheinen die Pedale jedoch in Schwung zu kommen: Just am heutigen (3. Juni) „Tag des Fahrrades“ lässt Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) mit den ersten Plänen aufhorchen.