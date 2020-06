Run The Jewels: Gegen die Krankheit Rassismus

Das Lachen steckt im Hals

Wie prophetisch Run The Jewels tatsächlich sind, zeigt sich mitunter im Text zum Track „Walking In The Snow“, in dem Killer Mike den dramatischen Tod Floyds fast deckungsgleich vorhersah. Es sind auch für die beiden Bandmitglieder schwierige Zeiten, denn Mike als auch El-P sind grundfröhliche Menschen, die ihre kritischen Texte stets und in vollem Bewusstsein mit einer erklecklichen Dosis Humor durchziehen. Doch das Lachen, das bleibt auch den beiden immer öfter im Hals stecken. Ob die Ansprache in seiner Heimat Atlanta Killer Mike zu einer Art Gallionsfigur in einer neuen Bürgerrechtsbewegung macht, bleibt offen. Der Vollblutrapper aus dem Outkast-Umfeld genießt das Vertrauen seiner Mitbürger und beweist nicht zuletzt musikalisch seit jeher, dass sich pointierte Kritik und vernünftiges Auftreten nicht immer beißen müssen. Nach Killer Mikes beeindruckender Ansprache gab El-P bekannt, den fast siebenminütigen Album-Closer „A Few Words For The Firing Squad“, der sich gegen den nicht enden wollenden Rassismus in den USA lehnt, vorab zu veröffentlichen.