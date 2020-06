Waghalsiges Landemanöver auf Bludenzer Schuldach

Szenen wie in einem Actionfilm haben sich am Pfingstmontag im Vorarlberger Bludenz abgespielt. Als ein 25 Jahre alter Paragleiter aufgrund fehlender Thermik notlanden musste, visierte er als Landeplatz zunächst einen Sportplatz an. Doch eine Windböe sollte den Mann schlussendlich zur nicht ungefährlichen Landung auf dem Dach einer Schule zwingen.