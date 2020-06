Lena Gercke: Babybauch lässt Minikleid schrumpfen

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Gercke sich schon bald in die Baby-Pause verabschieden wird. Beim Drehstart von „The Voice of Germany“ im Juli wird die hübsche Blondine demnach nicht mehr als Moderatorin dabei sein. Für Vertretung ist aber angeblich schon gesorgt: „taff“-Moderatorin Annemarie Carpendale soll für Lena in diesem Jahr übernehmen.