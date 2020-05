„Forbes“ streicht Kylie aus Milliardärs-Liste

Das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ hatte TV-Sternchen und Jungunternehmerin Kylie Jenner 2019 zur jüngsten Selfmade-Milliardärin gekürt. Nun meldete „Forbes“ Zweifel am Reichtum der jüngsten der berühmten Schwestern des Jenner-Kardashian-Familienclans an. Die 22-Jährige empörte sich am Freitag auf Twitter über „unrichtige Aussagen und unbewiesene Annahmen“. Sie habe nie einen Titel gefordert.