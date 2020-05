Ungarische Billig-Airline bietet neue Ziele

Wir werden ab 1. Juli mit sechs Destinationen starten“, kündigte Jozsef Varadi, CEO der Wizz Air Group, am Donnerstagvormittag auf dem Salzburger Flughafen an. Kurz zuvor hatte er mit einem Flieger seiner Airline auf dem Boden der Mozartstadt aufgesetzt. Noch müssen sich Reiselustige aber etwas gedulden, wenn sie in eine der sechs neuen Destinationen aufbrechen wollen. Denn Larnaka, Kiew, Bukarest, Belgrad, Tuzla und Skopj werden erst ab dem 1. Juli, dann aber mehrmals die Woche, bedient.