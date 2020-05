Das „Plaudertischerl“ bringt Menschen zusammen

In Österreich leben ca. 214.000 Menschen über 60Jahre in sozialer Isolation. Vermehrt betroffen sind auch Alleinerzieher, chronisch Kranke, Migranten und Co. „Mit dem Plaudertischerl wollen wir einen Raum bieten, in dem wir uns barrierefrei begegnen und ins Gespräch kommen können“, erklärt Alexandra Gröller,Geschäftsführung Diakonie Flüchtlingsdienst & Diakonie Eine Welt Sozial. Es funktioniert ganz einfach: In den teilnehmenden Betrieben sind Tische ausgeschildert, an die sich Menschen setzen können, die gesprächsbereit sind und sich mit anderen am Tisch austauschen möchten.