Polizisten beleidigt und in Schwitzkasten genommen

Zweimal sind Polizisten am Donnerstagnachmittag in Wien attackiert worden: In Ottakring wurde ein Zivilbeamter von einem rund 2,10 Meter großen Hünen in den Schwitzkasten genommen und in Floridsdorf mischte sich ein Unbeteiligter mit den Worten „Wollt‘s euch net schleichen?“ in eine Amtshandlung ein. Die Situation spitzte sich schnell zu - der 32-Jährige ging auf die Polizisten los und stellte mit der Frage „Hobt‘s ka Moach?“ auch die Körperkraft der Beamten spottend infrage.