Österreichs Kriminalfälle: Teil 4 der neuen Serie

Das beliebte „Verbrechen“-Magazin der „Krone“ gibt es nun auch als Podcast! Martina Prewein (Kronen Zeitung) und Mischa Kronenfels (Kronehit-Chefredakteur) entführen Sie ab sofort wöchentlich akustisch in die Welt aufsehenerregender Kriminalfälle. In der vierten Folge hören Sie: Am 1. April 2017 wird die Leiche der zweifachen Mutter Jennifer V. bei Kirchbichl im Inn gefunden ...