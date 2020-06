Österreichs Kriminalfälle: Teil 3 der neuen Serie

Folge 3: „Er hat es mir befohlen“

Am 23. September 2017 wird in Götzis (Vorarlberg) Geburtstag gefeiert. Doch Leon, er galt in seinem Umfeld von klein an als besonders hilfsbereit, sympathisch und fleißig, nimmt nur kurz am Familienfest teil. Am Abend hat der 14-Jährige noch Spaß mit seinen Eltern, er sieht sich mit ihnen im Fernsehen eine Show an, macht dabei Scherze. Es gibt keinen Streit, bevor der Bub in sein Zimmer geht, um zu schlafen. Doch dann steht er spätnachts plötzlich mit einem Messer vor seinem Vater - und tötet ihn.