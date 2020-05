Stunde der Kleinen: Salzburger Bullen sind gewarnt

Das Duell zwischen Salzburg und Austria Lustenau ist laut Papierform keines auf Augenhöhe. Die Bullen sind sportlich und wirtschaftlich in einer ganz anderen Liga beheimatet als die Vorarlberger. Wenn die beiden Teams am Freitag in Klagenfurt aufeinandertreffen, will der David den Goaliath trotzdem ärgern. Es wäre schließlich nicht das erste Mal. Pasching triumphierte 2013 sensationell als Drittligist gegen die Austria und besiegte davor bereits Salzburg. Auch der Kremser SC (1988), Stockerau (1991) und der FC Kärnten (2001) reüssierten als unterklassige Teams und stemmten die Cup-Trophäe.