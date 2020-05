Nächtigung in Hütten nur mit eigenem Schlafsack

Ab Freitag sind Übernachtungen in Schutzhütten wieder möglich. Der Österreichische Alpenverein verwies am Mittwoch aber darauf, dass Nächtigungen nur mit eigenem Schlafsack erlaubt sind. Außerdem müssen Schlafplätze im Vorfeld reserviert werden. Alpinisten müssen außerdem einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitbringen und wurden dazu aufgerufen, Hütten nur in gesundem Zustand aufzusuchen.