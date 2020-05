Zwei Meter Abstand in Hütten: Alpenverein dagegen

Der Österreichische Alpenverein ist mit der vorgesehenen Regelung für Schutzhütten, in denen ab 29. Mai wieder übernachtet werden kann, nur teilweise einverstanden. Dass in Matratzenlagern ein Sicherheitsabstand von zwei Metern gelten soll, „hat uns überrascht. Das trifft uns hart“, meinte Peter Kapelari, Leiter der Abteilung Hütten beim größten heimischen Alpinverein, am Dienstag.