Europas größtes „Smash Ultimate“-Online-Turnier

Es wird mehr gezockt denn je - natürlich von zu Hause aus. In Amerika wurde so die „Quarantine Series“ vom YouTube Star Charlie „moistcr1tikal“ White Jr. und weiteren bekannten Persönlichkeiten der amerikanischen „Super Smash Bros.“ Community ins Leben gerufen. Gamer aus der ganzen Welt traten im Nintendo Kultspiel „Super Smash Bros. Ultimate“ gegeneinander an, bis die Kapazität den Rahmen sprengte.