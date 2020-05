Südtirol buhlt mit Gratis-Covid-Test um Touristen

Österreich und Italien für Ende der "Abnormalität"

Italien will seine Grenzen am 3. Juni für EU-Bürger öffnen, was für Österreich offenbar zu früh ist. Das Nachbarland zählt zu den von der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffenen Staaten. 230.158 Menschen wurden laut Johns-Hopkins-Universität bisher positiv auf das Virus getestet, knapp 33.000 Menschen starben. Wegen der Grenze Italiens mit Slowenien ist Österreich auch bei der Öffnung der Grenze nach Slowenien zurückhaltend. Allerdings ist jüngst Bewegung in die Gespräche zwischen Österreich und seinen südlichen Nachbarländern gekommen.