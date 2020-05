Pkw drängt Lenkerin (24) in Acker und rast davon

Eine 24-Jährige ist mit ihrem Pkw am Montag in Pramet in Oberösterreich in einem Feld gelandet, weil sie einem entgegenkommenden Auto auswich, das weit über der Straßenmitte fuhr. Die Frau erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt, ihre mitfahrende fünfjährige Tochter blieb unversehrt. Der unbekannte Pkw-Lenker fuhr einfach weiter.