Wie viel ist die europäische Solidarität wert?

„Österreich erwirtschaftet seit Jahren einen Leistungsbilanz-Überschuss, zuletzt von etwa zwei Prozent. Deutschland hat acht, die Niederlande sogar mehr als zehn Prozent“, sagt Philipp Heimberger vom Institut für Internationale Wirtschaftsforschung. Experten wie Markus Marterbauer, Professor für politische Ökonomie an der Uni Wien, warnen seit Jahren vor einem Importdefizit Österreichs. Was das ist? Sehr vereinfacht gesagt lebt Österreich unter dem Wohlstandsniveau. Ganz simpel müsste sich der Überschuss in höhere Löhne oder höhere Investitionen (Infrastruktur etc.) und dadurch in höheren Konsum und damit in höhere Importe ausgleichen. Da aber höhere Löhne beispielsweise nicht verordnet werden können, liegt es an Gewerkschaften, sie kollektivvertraglich auszuverhandeln. Im Umkehrschluss könnte das auch bedeuten, dass wir nicht zu viele Exporte haben, sondern uns zu wenige Importe leisten können.