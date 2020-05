Studenten bekommen für Pflegepraktikum keinen Cent

40 FH-Studenten wurden detailliert über ihr Praktikum befragt: Mehr als die Hälfte – exakt 59,4 Prozent – gibt an, nach nur zwei Wochen voll im Arbeitsprozess eingebunden zu sein. 84,4 Prozent erzählten, dass sie vor allem dort einsetzt werden, wo Mangel herrscht. Tätigkeiten, die nicht dem Ausbildungszweck dienen, überwiegen. „Es ist höchst an der Zeit, dass für unsere Pflichtpraktika eine faire Bezahlung geleistet wird“, so Christina Mayrhofer, Studierendenvertreterin am Campus der FH-Urstein.